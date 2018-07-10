Следователь заявил, что пожарные давят на потерпевших по делу "Зимней вишни"

Отмечается, что они угрожают через социальные сети, допускают личные оскорбления и угрозы.

Коллеги обвиняемого по делу о пожаре в "Зимней вишне" — начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина — оказывают давление на потерпевших. Об этом на заседании Центрального районного суда Кемерова заявил старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин.

— Потерпевшим угрожают через соцсети. А накануне у здания суда было порядка 20 мужчин, которые допускали личные оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. Это были коллеги Бурсина, — сказал Габдулин.

По его словам, коллеги пожарного фотографировали машины тех, кто приехал на заседание суда. При этом обвиняемому известны все данные потерпевших, вплоть до домашних адресов.

Потерпевшие на суде заявили, что их беспокоит личная безопасность. Обвиняемый заверил, что непричастен к попыткам давления на них.

Напомним, что главу службы пожаротушения обвиняют в халатности. Следователи считают, что он не организовал разведку пожара и тушение согласно уставу. Его просят арестовать до 7 сентября.