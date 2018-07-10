Китайцы выпустят "убийцу" Steam на международный рынок

Популярность игрового сервиса Steam от компании Valve на ПК не даёт покоя многим крупным конкурентам.

Китайская корпорация Tencent планирует выпустить на международный рынок сервис WeGame. Это аналог Steam в Китае. Такое заявление китайцы сделали после того, как в Valve озвучили планы по выпуску локализованной версии собственного сервиса цифровой дистрибуции в Китае.

Пока в сервисе WeGame находится около 220 игр. Это значительно меньше, чем в Steam. Китайская корпорация постоянно инвестирует в развитие платформы, поэтому библиотека постепенно расширяется.