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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 09:47

Китайцы выпустят "убийцу" Steam на международный рынок

Фото &copy; Tencent

Фото © Tencent

Популярность игрового сервиса Steam от компании Valve на ПК не даёт покоя многим крупным конкурентам.

Китайская корпорация Tencent планирует выпустить на международный рынок сервис WeGame. Это аналог Steam в Китае. Такое заявление китайцы сделали после того, как в Valve озвучили планы по выпуску локализованной версии собственного сервиса цифровой дистрибуции в Китае.

Пока в сервисе WeGame находится около 220 игр. Это значительно меньше, чем в Steam. Китайская корпорация постоянно инвестирует в развитие платформы, поэтому библиотека постепенно расширяется.

Напомним, что Tencent принадлежат разработчики League of Legends студия Riot Games, а также доли в таких компаниях, как Epic Games, Ubisoft и Activision Blizzard. Аналитики считают, что в китайском сервисе будут доступны самые популярные игры, включая PUBG и Fortnite.

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Сергей Сурепин
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