Китайцы выпустят "убийцу" Steam на международный рынок
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Популярность игрового сервиса Steam от компании Valve на ПК не даёт покоя многим крупным конкурентам.
Китайская корпорация Tencent планирует выпустить на международный рынок сервис WeGame. Это аналог Steam в Китае. Такое заявление китайцы сделали после того, как в Valve озвучили планы по выпуску локализованной версии собственного сервиса цифровой дистрибуции в Китае.
Пока в сервисе WeGame находится около 220 игр. Это значительно меньше, чем в Steam. Китайская корпорация постоянно инвестирует в развитие платформы, поэтому библиотека постепенно расширяется.
Напомним, что Tencent принадлежат разработчики League of Legends студия Riot Games, а также доли в таких компаниях, как Epic Games, Ubisoft и Activision Blizzard. Аналитики считают, что в китайском сервисе будут доступны самые популярные игры, включая PUBG и Fortnite.