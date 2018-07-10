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Опубликовано 10 июля 2018, 10:27

Актёрский состав нового "Человека-паука" пополнился чернокожей звездой

&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;J.B. Smoove

 Фото: © J.B. Smoove

В будущей ленте снимется звезда сериала "Умерь свой энтузиазм" — актёр Дж. Б. Смув.

Актёр Дж. Б. Смув примет участие в съёмках боевика студии Marvel "Человек-паук: вдали от дома". Актёр известен зрителям по роли Леона в комедийном сериале "Умерь свой энтузиазм".

Напомним, Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон вернутся в сиквеле хита 2017 года. Ожидается, что Майкл Китон вновь сыграет Стервятника, а Джейк Джилленхол примерит образ суперзлодея Мистерио. Режиссёром выступит постановщик первого фильма Джон Уоттс.

Съёмки продолжения начались в конце июля 2018 года. Сейчас они проходят в Лондоне. Премьера ленты запланирована на июль 2019 года.

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Сергей Сурепин
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