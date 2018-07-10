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Опубликовано 10 июля 2018, 12:37

Любовница-воровка? Появились новые детали истории с избиением депутата Госдумы

Сергей Жигарев. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Сергей Жигарев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По данным СМИ, с заявлением в связи с кражей 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов обратился накануне знакомый Сергея Жигарева.

СМИ сообщили новые подробности истории с избиением депутата Госдумы Сергея Жигарева, который, по словам бывшей возлюбленной, требовал, чтобы она вернула ему все подарки. Отмечается, что это лишь версия девушки, однако есть и другая, на основании которой может быть возбуждено уголовное дело.

Согласно новой версии, 24-летнюю Ольгу неоднократно видели в московском отеле "Марриотт", где есть апартаменты с сейфом, в котором лежала крупная сумма денег. Примерно с 26 по 28 июня финансы из сейфа исчезли, и в этот период в объективы камер видеонаблюдения попала некая девушка, очень похожая на Ольгу. Утверждается, что вместе с ней был также мужчина, похожий на того, что избил депутата Жигарева. По данным СМИ, речь идёт о краже 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

Сообщается, что с заявлением в связи с произошедшим обратился накануне не сам парламентарий, а его знакомый Александр Краюшкин. Он и Жигарев с 1997 года были совладельцами общей компании.

Напомним, 9 июля стало известно, что депутат Сергей Жигарев подрался с новым ухажёром своей бывшей возлюбленной. Утверждалось, что парламентарий требовал вернуть все подаренные ранее вещи. Лайф публиковал видео инцидента.

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Майя Селезнёва
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