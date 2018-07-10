Выручка мобильной игры выросла на 400% благодаря фильму Marvel
Фото © Kabam
Добиться такого результата разработчикам удалось благодаря премьере ленты "Человек-муравей и Оса".
За неделю до выхода киноленты Marvel "Человек-муравей и Оса" разработчики игры Contest of Champions анонсировали тематическое обновление. В мобильном проекте от Kabam появились два новых бойца (герои фильма) и новые внутриигровые предметы.
Волна покупок в игре произошла 4 июля (день премьеры фильма). Геймеры потратили на игру 3,1 миллиона долларов в App Store и Google Play.
Игра впервые с ноября 2017 года вышла на первое место по выручке в американском App Store. В предыдущие недели игра в среднем зарабатывала 644 тысячи долларов.