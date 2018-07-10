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Опубликовано 10 июля 2018, 10:47

Выручка мобильной игры выросла на 400% благодаря фильму Marvel

Фото &copy;&nbsp;Kabam

Фото © Kabam

Добиться такого результата разработчикам удалось благодаря премьере ленты "Человек-муравей и Оса".

За неделю до выхода киноленты Marvel "Человек-муравей и Оса" разработчики игры Contest of Champions анонсировали тематическое обновление. В мобильном проекте от Kabam появились два новых бойца (герои фильма) и новые внутриигровые предметы.

Волна покупок в игре произошла 4 июля (день премьеры фильма). Геймеры потратили на игру 3,1 миллиона долларов в App Store и Google Play.

Игра впервые с ноября 2017 года вышла на первое место по выручке в американском App Store. В предыдущие недели игра в среднем зарабатывала 644 тысячи долларов.

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Сергей Сурепин
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