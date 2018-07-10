Cyberpunk 2077 будет похожа на "Ведьмака". Игра получит систему последствий

Недавно автор оригинальной настольной ролевой игры Cyberpunk 2020 дал интервью, в котором рассказал подробности о будущей игре поляков.

Ролевая игра Cyberpunk 2077 получит систему выбора и последствий. В третьем "Ведьмаке" была похожая механика, однако в будущем проекте масштабы будут намного больше.

Разработчики из польской студии CD Projekt решили отказаться от традиционной системы кармы. Вместо этого выбор игрока будет определять, как развернётся история и что произойдёт с персонажами. Таким образом, если игрок стреляет или убивает члена одной из фракций Cyberpunk 2077, его соратники не забудут об этом и, скорее всего, начнут охотиться на убийцу, чтобы отомстить.