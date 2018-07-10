Cyberpunk 2077 будет похожа на "Ведьмака". Игра получит систему последствий
Скриншот видео: youtube.com/ Cyberpunk 2077
Недавно автор оригинальной настольной ролевой игры Cyberpunk 2020 дал интервью, в котором рассказал подробности о будущей игре поляков.
Ролевая игра Cyberpunk 2077 получит систему выбора и последствий. В третьем "Ведьмаке" была похожая механика, однако в будущем проекте масштабы будут намного больше.
Разработчики из польской студии CD Projekt решили отказаться от традиционной системы кармы. Вместо этого выбор игрока будет определять, как развернётся история и что произойдёт с персонажами. Таким образом, если игрок стреляет или убивает члена одной из фракций Cyberpunk 2077, его соратники не забудут об этом и, скорее всего, начнут охотиться на убийцу, чтобы отомстить.
До этого разработчики сообщили, что в Cyberpunk 2077, как и в любом киберпанк-проекте, появятся стелс-элементы, но они будут необязательны к использованию. Геймеры смогут самостоятельно выбрать, в каком стиле им проходить RPG.