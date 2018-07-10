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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 13:18

В России утвердили ГОСТы для мобильных игр и приложений

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

87 требований, которые придумал Росстандарт, носят только рекомендательный характер.

Правительство России утвердило предварительный государственный стандарт для мобильных игр и приложений. По информации "Коммерсанта", стандарт стоит из 87 требований.

В частности, у приложений должна быть "однозначно трактуемая" политика конфиденциальности с указанием того, какие личные сведения пользователей подлежат сбору, кто ими оперирует и как обеспечивается безопасность данных. Последние при этом должны храниться на территории Российской Федерации.

Также ГОСТ включает в себя требования о необходимости пробного режима для всех приложений вне зависимости от бизнес-модели и ненавязчивость рекламы. Помимо всего прочего, в приложениях не должно быть критических уязвимостей, а сами программы должны получать обновления не реже одного раза в год.

Представители Роскачества заявили, что требования носят рекомендательный характер и должны стать "ориентиром при разработке продуктов". Предполагается, что ГОСТ вступит в силу с 1 октября 2018 года, а через три года его планируется сделать бессрочным. Пока им могут пользоваться все заинтересованные лица.

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Сергей Сурепин
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