В России утвердили ГОСТы для мобильных игр и приложений

87 требований, которые придумал Росстандарт, носят только рекомендательный характер.

Правительство России утвердило предварительный государственный стандарт для мобильных игр и приложений. По информации "Коммерсанта", стандарт стоит из 87 требований.

В частности, у приложений должна быть "однозначно трактуемая" политика конфиденциальности с указанием того, какие личные сведения пользователей подлежат сбору, кто ими оперирует и как обеспечивается безопасность данных. Последние при этом должны храниться на территории Российской Федерации.

Также ГОСТ включает в себя требования о необходимости пробного режима для всех приложений вне зависимости от бизнес-модели и ненавязчивость рекламы. Помимо всего прочего, в приложениях не должно быть критических уязвимостей, а сами программы должны получать обновления не реже одного раза в год.