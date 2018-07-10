Украина заплатит Вукоевичу $15 тысяч за выходку после победы над Россией

Таким образом в ФФУ намерены компенсировать бывшему хорватскому игроку штраф ФИФА.

Федерация футбола Украины решила возместить бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, который на него наложила ФИФА. Как уже сообщалось, Международная федерация футбола наказала его на 15 тысяч долларов за выходку после победы над Россией.

— Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен, — заявил глава ФФУ Андрей Павелко.

Кроме того, Киев готов предложить Вукоевичу работу в Федерации футбола Украины.