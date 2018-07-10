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Опубликовано 10 июля 2018, 15:34

Васильев рассказал Путину о планах построить судоремонтный завод в Каспийске

Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Врио главы Дагестана Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах построить в Каспийске судоремонтный завод. Он добавил, что это позволило бы увеличить рабочие места.

— Там есть завод "Дагдизель", которому мы тоже помогаем и военные помогают: оборонпром, промышленность. И они выделили средства для размещения штаба, то есть эти вопросы решены. Просьба есть какая: посмотреть на возможность строительства там судоремонтного завода — прямо там, рядом, — заявил Васильев.

Сегодня президент провёл встречу с Васильевым. Врио главы Дагестана рассказал Путину, как продвигается выполнение поручений лидера страны.

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Янковская Ольга
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