Васильев рассказал Путину о планах построить судоремонтный завод в Каспийске

Врио главы Дагестана Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах построить в Каспийске судоремонтный завод. Он добавил, что это позволило бы увеличить рабочие места.

— Там есть завод "Дагдизель", которому мы тоже помогаем и военные помогают: оборонпром, промышленность. И они выделили средства для размещения штаба, то есть эти вопросы решены. Просьба есть какая: посмотреть на возможность строительства там судоремонтного завода — прямо там, рядом, — заявил Васильев.