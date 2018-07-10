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Опубликовано 10 июля 2018, 16:53

Netflix выпустит сериал по игре, ставшей прародителем популярной Pokemon Go

Фото &copy; Twitter/Pixel Vault&rlm;

Фото © Twitter/Pixel Vault‏

Дизайном персонажей в анимационном шоу по мотивам Ingress займётся арт-директор аниме "Евангелион".

Студия Niantic, ответственная за популярные мобильные игры Ingress и Pokemon Go, выпустит анимационный сериал по мотивам первой. Премьера шоу состоится в октябре 2018 года на Netflix.

За производство анимационного сериала отвечает компания Crafter. Шоу получило название Ingress: The Animation. Режиссёром выступит Юхей Скураги, а за дизайн персонажей будет отвечать арт-директор "Евангелиона" Такэси Хонда.

Главные герои шоу — Макото и Сара, два человека, попавших под влияние особой материи, проникающей в мир через порталы. Макото сможет видеть историю вещей, прикасаясь к ним, а Сара получит возможность смотреть "сквозь пространство и время". Сюжет сериала будет пересекаться с историей игры.

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Сергей Сурепин
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