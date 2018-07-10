Netflix выпустит сериал по игре, ставшей прародителем популярной Pokemon Go
Фото © Twitter/Pixel Vault
Дизайном персонажей в анимационном шоу по мотивам Ingress займётся арт-директор аниме "Евангелион".
Студия Niantic, ответственная за популярные мобильные игры Ingress и Pokemon Go, выпустит анимационный сериал по мотивам первой. Премьера шоу состоится в октябре 2018 года на Netflix.
#Nieuws: Ingress van Niantic krijgt serie op Netflix || Je leest het hier: https://t.co/yQreIzuN4p || #degeekleven pic.twitter.com/MhvIa54CgL— Pixel Vault (@pxlvlt) 9 июля 2018 г.
За производство анимационного сериала отвечает компания Crafter. Шоу получило название Ingress: The Animation. Режиссёром выступит Юхей Скураги, а за дизайн персонажей будет отвечать арт-директор "Евангелиона" Такэси Хонда.
Главные герои шоу — Макото и Сара, два человека, попавших под влияние особой материи, проникающей в мир через порталы. Макото сможет видеть историю вещей, прикасаясь к ним, а Сара получит возможность смотреть "сквозь пространство и время". Сюжет сериала будет пересекаться с историей игры.