Госдума разрешила охотникам и спортсменам самостоятельно снаряжать патроны

При этом продавать или передавать порох и капсюли лицам без разрешения на хранение и ношение оружия запрещено.

Владельцам охотничьего и спортивного длинноствольного оружия могут разрешить самостоятельно снаряжать патроны. Соответствующие поправки к закону "Об оружии" в третьем, окончательном, чтении были приняты депутатами Госдумы.

В пояснительной записке к документу поясняется, что причиной для данных мер стали санкции в отношении России, из-за которых боеприпасы становятся всё менее доступными. Отмечается, что цены на импортные патроны растут, а отечественных аналогов зачастую нет. Особенно сложно найти боеприпасы для нарезного оружия.

Законопроектом разрешается самостоятельно снаряжать патроны, однако продавать или передавать инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы — порох, капсюли — лицам без разрешения на хранение и ношение оружия запрещено.

При этом, согласно поправкам, новые обладатели охотничьего и спортивного длинноствольного оружия должны пройти соответствующее обучение. А юрлица обязаны вести учёт продаваемого оружия, патронов и материалов для их изготовления. Данную документацию нужно будет хранить в течение 10 лет.