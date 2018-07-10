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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 16:43

За два года игроки потратили почти 2 миллиарда долларов на Pokemon Go

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Игре удаётся находиться в десятке самых прибыльных приложений даже спустя два года после выхода.

Аналитическая фирма Sensor Tower сообщила, что с момента выхода в июле 2016 года выручка популярной мобильной игры Pokemon Go превысила 1,8 миллиарда долларов. В среднем геймеры тратят на игру с элементами дополненной реальности больше двух миллионов долларов ежедневно.

Большая часть общей выручки приходится на США и Японию — 607 и 500 миллионов долларов соответственно. Также в пятёрку входят Германия, Великобритания и Тайвань. Пользователи Android при этом вложили в игру больше половины всех денег, iOS — около 42%.

Даже два года спустя игра остаётся в десятке самых прибыльных приложений. Рейтинг охватывает 21 страну.

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Сергей Сурепин
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