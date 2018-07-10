За два года игроки потратили почти 2 миллиарда долларов на Pokemon Go

Игре удаётся находиться в десятке самых прибыльных приложений даже спустя два года после выхода.

Аналитическая фирма Sensor Tower сообщила, что с момента выхода в июле 2016 года выручка популярной мобильной игры Pokemon Go превысила 1,8 миллиарда долларов. В среднем геймеры тратят на игру с элементами дополненной реальности больше двух миллионов долларов ежедневно.

Большая часть общей выручки приходится на США и Японию — 607 и 500 миллионов долларов соответственно. Также в пятёрку входят Германия, Великобритания и Тайвань. Пользователи Android при этом вложили в игру больше половины всех денег, iOS — около 42%.