Любимый бренд рэпера FACE выпустил кроссовки с логотипом игровых компаний
Фото © Instagram/wjp.1987
В качестве изображения фирма одежды использовала гибрид логотипов фирм SEGA и Nintendo.
Бренд Gucci выпустил модель кроссовок, вдохновлённую 90-ми годами. На них напечатан логотип компании фирменным шрифтом SEGA.
Дизайн кроссовок смотрится необычно. Бренд совместил стиль логотипов SEGA и Nintendo — главного конкурента первой компании в 90-е годы. От логотипа Nintendo кроссовкам достались белый фон и красный овал.
Стоят кроссовки 670 фунтов стерлингов (около 56 тысяч рублей). Обувь уже доступна для покупки.