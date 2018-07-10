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Опубликовано 10 июля 2018, 16:22

Любимый бренд рэпера FACE выпустил кроссовки с логотипом игровых компаний

Фото &copy; Instagram/wjp.1987

Фото © Instagram/wjp.1987

В качестве изображения фирма одежды использовала гибрид логотипов фирм SEGA и Nintendo.

Бренд Gucci выпустил модель кроссовок, вдохновлённую 90-ми годами. На них напечатан логотип компании фирменным шрифтом SEGA.

Дизайн кроссовок смотрится необычно. Бренд совместил стиль логотипов SEGA и Nintendo — главного конкурента первой компании в 90-е годы. От логотипа Nintendo кроссовкам достались белый фон и красный овал.

Стоят кроссовки 670 фунтов стерлингов (около 56 тысяч рублей). Обувь уже доступна для покупки.

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Сергей Сурепин
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