Любимый бренд рэпера FACE выпустил кроссовки с логотипом игровых компаний

В качестве изображения фирма одежды использовала гибрид логотипов фирм SEGA и Nintendo.

Бренд Gucci выпустил модель кроссовок, вдохновлённую 90-ми годами. На них напечатан логотип компании фирменным шрифтом SEGA.

Публикация от Shoes and Wears Store (@dkcollections_) 7 Июл 2018 в 5:09 PDT

Дизайн кроссовок смотрится необычно. Бренд совместил стиль логотипов SEGA и Nintendo — главного конкурента первой компании в 90-е годы. От логотипа Nintendo кроссовкам достались белый фон и красный овал.