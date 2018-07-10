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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 16:49

Госдума в первом чтении приняла закон об отмене роуминга в России

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который отменяет национальный и внутрисетевой роуминг. Согласно документу, граждане больше не будут платить разную стоимость за телефонную связь при поездках по территории России.

— Указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории России, — говорится в тексте документа.

Авторами инициативы стали депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

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Янковская Ольга
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