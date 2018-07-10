Фанат киберспорта подсчитал средний возраст участников чемпионата мира по Dota 2

Для этого геймеру пришлось создать специальный алгоритм. Он изучил данные участников The International 2018.

Пользователь Reddit с псевдонимом fireattack использовал специально написанный им скрипт, чтобы собрать данные о возрасте всех игроков, которые примут участие в турнире The International 2018. Геймер подсчитал средний возраст участников соревнований по их позициям в игре.

Большая часть игроков в Dota 2 использует негласную систему, где каждый член команды в зависимости от выбранного персонажа и тактики занимает позицию от первой до пятой. Цифра чаще всего обозначает приоритет, отдаваемый тому или иному игроку.

Согласно подсчётам пользователя, самыми "старыми" оказались игроки пятой позиции, то есть "защитники", которые получают меньше всего фарма и вынуждены полагаться на умения героя, помощь другим и общую тактику всей команды. Часто на этой позиции играют капитаны команд. Средний возраст таких игроков составил почти 25,5 года.