Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 17:20

Васильев заявил, что в Дагестане привлекли к ответственности 200 коррупционеров

Владимир Васильев. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Васильев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам врио региона, местные власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана привлекли к ответственности за конфликт интересов и коррупцию более двухсот человек. Об этом рассказал врио республики Владимир Васильев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Вы указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности в стране, спасибо большое. Мы больше двухсот, по сути, привлекли к ответственности, — отметил Васильев, добавив, что некоторые виновные были привлечены в дисциплинарном порядке или были наказаны, другие уволились сами.

По словам Владимира Васильева, местные власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Напомним, в ходе встречи Васильев рассказал Путину, как продвигается выполнение поручений президента. Лайф писал о том, что врио Дагестана сообщил о планах построить судоремонтный завод в Каспийске.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • Регионы
  • Путин
  • Владимир Васильев
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar