Васильев заявил, что в Дагестане привлекли к ответственности 200 коррупционеров

По словам врио региона, местные власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана привлекли к ответственности за конфликт интересов и коррупцию более двухсот человек. Об этом рассказал врио республики Владимир Васильев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Вы указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности в стране, спасибо большое. Мы больше двухсот, по сути, привлекли к ответственности, — отметил Васильев, добавив, что некоторые виновные были привлечены в дисциплинарном порядке или были наказаны, другие уволились сами.

По словам Владимира Васильева, местные власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится.