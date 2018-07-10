Васильев заявил, что в Дагестане привлекли к ответственности 200 коррупционеров
Владимир Васильев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин
По словам врио региона, местные власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится.
Сотрудники правоохранительных органов Дагестана привлекли к ответственности за конфликт интересов и коррупцию более двухсот человек. Об этом рассказал врио республики Владимир Васильев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
— Вы указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности в стране, спасибо большое. Мы больше двухсот, по сути, привлекли к ответственности, — отметил Васильев, добавив, что некоторые виновные были привлечены в дисциплинарном порядке или были наказаны, другие уволились сами.
По словам Владимира Васильева, местные власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится.
Напомним, в ходе встречи Васильев рассказал Путину, как продвигается выполнение поручений президента. Лайф писал о том, что врио Дагестана сообщил о планах построить судоремонтный завод в Каспийске.