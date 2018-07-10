Съёмки приквела "Игры престолов" начнутся в октябре

По мере приближения финала популярного сериала канал HBO готовится выпустить первый спин-офф.

Работа над приквелом "Игры престолов" стартует в столице Северной Ирландии в октябре 2018 года, сообщает газета Belfast Telegraph. Издание ссылается на источники внутри студии Paint Hall, работникам которой сообщили, что их следующим проектом станет спин-офф популярного сериала канала HBO.

Действие приквела развиваться будет за тысячи лет до событий, показанных в оригинальном сериале. Золотой век героев постепенно подходит к концу, и мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе и тайну происхождения белых ходоков.

Сценарий нового шоу написал Джордж Р.Р. Мартин совместно с Джейн Голдман ("Люди Икс"). Она же станет шоураннером проекта.