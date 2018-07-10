ФИФА заинтересовалась высказыванием хорвата Виды по поводу Белграда

На счету защитника сборной Хорватии уже есть одно предупреждение за видеозапись, на которой он произносит лозунг украинских националистов.

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает второе скандальное видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, на котором помимо фразы "Слава Украине" звучит высказывание по поводу Белграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Речь идёт о записи, на которой Вида в раздевалке дословно произносит: "Белград, гори". Правда, что конкретно он имеет в виду, неизвестно. По одной из версий, таким способом хорват решил передать привет киевскому ресторану с этим названием. По другой версии, фраза прозвучала в контексте "Белград, зажигай".

— ФИФА разбирается с ситуацией, — сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.