ФИФА заинтересовалась высказыванием хорвата Виды по поводу Белграда
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На счету защитника сборной Хорватии уже есть одно предупреждение за видеозапись, на которой он произносит лозунг украинских националистов.
Международная федерация футбола (ФИФА) изучает второе скандальное видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, на котором помимо фразы "Слава Украине" звучит высказывание по поводу Белграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Речь идёт о записи, на которой Вида в раздевалке дословно произносит: "Белград, гори". Правда, что конкретно он имеет в виду, неизвестно. По одной из версий, таким способом хорват решил передать привет киевскому ресторану с этим названием. По другой версии, фраза прозвучала в контексте "Белград, зажигай".
— ФИФА разбирается с ситуацией, — сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.
Напомним, что это уже не первая запись с участием футболиста, которая вызвала скандал. После победы сборной Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали короткий видеоролик, в котором бывшие игроки киевского "Динамо" посвятили победу Незалежной, а Вида крикнул: "Слава Украине!" Вида отделался предупреждением от ФИФА, а Вукоевича за неспортивное поведение оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков.