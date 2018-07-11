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Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 08:47

Новый босс HBO скопирует стратегию Netflix

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Джон Станки уверен, что канал должен зарабатывать намного больше. В этом поможет сбор личной информации.

Пост исполнительного директора медиаконгломерата WarnerMedia, куда входит HBO, занял Джон Станки. Он пришёл на эту позицию после того, как корпорация AT&T, где он также долгое время поработал в руководящей должности, в июне 2018 года закрыла сделку по приобретению активов WarnerMedia.

По мнению Станки, компании необходимо расширить вещание. Сейчас у канала 40 миллионов подписчиков в США и 142 миллиона по всему миру — и этого мало. Станки уверен, что компания должна изменить свой подход к зрителю — сейчас нужно оперировать не "часами в неделю", которые подписчик тратит на просмотр шоу HBO, а "часами в день".

По всей видимости, HBO планирует ввести систему рекомендаций, как у Netflix. По мнению нового руководителя, фирме нужно использовать личные данные пользователей, что позволит правильно таргетировать рекламу и повысить монетизацию.

Также Станки заявил, что чем больше часов зрители смотрят HBO, тем больше их вовлечение. С его помощью компания сможет чётче регулировать рекламу. Новый руководитель WarnerMedia заставит телеканал работать усерднее, что позволит, по его мнению, увеличить выручку.

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Сергей Сурепин
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