Новый босс HBO скопирует стратегию Netflix

Джон Станки уверен, что канал должен зарабатывать намного больше. В этом поможет сбор личной информации.

Пост исполнительного директора медиаконгломерата WarnerMedia, куда входит HBO, занял Джон Станки. Он пришёл на эту позицию после того, как корпорация AT&T, где он также долгое время поработал в руководящей должности, в июне 2018 года закрыла сделку по приобретению активов WarnerMedia.

По мнению Станки, компании необходимо расширить вещание. Сейчас у канала 40 миллионов подписчиков в США и 142 миллиона по всему миру — и этого мало. Станки уверен, что компания должна изменить свой подход к зрителю — сейчас нужно оперировать не "часами в неделю", которые подписчик тратит на просмотр шоу HBO, а "часами в день".

По всей видимости, HBO планирует ввести систему рекомендаций, как у Netflix. По мнению нового руководителя, фирме нужно использовать личные данные пользователей, что позволит правильно таргетировать рекламу и повысить монетизацию.