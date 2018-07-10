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Опубликовано 10 июля 2018, 19:45

Домагай и Вукович. Ляшко не смог выговорить имена хорватских футболистов

Фото: Олег Ляшко/&nbsp;&copy;&nbsp;Facebook

Фото: Олег Ляшко/ © Facebook

Украинский парламентарий хотел сделать пафосное заявление с трибуны Верховной рады, но облажался.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко выразил слова поддержки хорватским футболистам, которых наказали за лозунг УПА* на видеозаписи, снятой после матча с Россией. Правда, с именами фигурантов скандала возникли проблемы: Ляшко назвал Домагоя Виду — "Домагаем", а Огнена Вукоевича — "Вуковичем".

Как уже сообщал Лайф, после победы сборной Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 Вида и Вукоевич записали короткий видеоролик, в котором бывшие игроки киевского "Динамо" посвятили победу Незалежной, а Вида крикнул: "Слава Украине!" Он отделался предупреждением от ФИФА, а Вукоевича за неспортивное поведение оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков.

*Деятельность Украинской повстанческой армии запрещена в России.

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Марина Калегина
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