Съёмки фильма "Капитан Марвел" официально завершены

В прокат лента выйдет только в марте 2019 года. О завершении съёмок рассказала актриса Бри Ларсон.

Съёмки фильма "Капитан Марвел" завершились 6 июля. Сейчас создатели приступают к стадии постпродакшена. Команда за восемь месяцев должна будет закончить работу над звуком, монтажом и спецэффектами.

"Капитан Марвел" — первый сольный фильм Marvel Studios, в котором главную роль исполнит женщина. Он посвящён истории служащей ВВС Кэрол Дэнверс, которая в ходе столкновения с пришельцами обрела сверхъестественные силы.