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Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 08:01

Съёмки фильма "Капитан Марвел" официально завершены

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

В прокат лента выйдет только в марте 2019 года. О завершении съёмок рассказала актриса Бри Ларсон.

Съёмки фильма "Капитан Марвел" завершились 6 июля. Сейчас создатели приступают к стадии постпродакшена. Команда за восемь месяцев должна будет закончить работу над звуком, монтажом и спецэффектами.

"Капитан Марвел" — первый сольный фильм Marvel Studios, в котором главную роль исполнит женщина. Он посвящён истории служащей ВВС Кэрол Дэнверс, которая в ходе столкновения с пришельцами обрела сверхъестественные силы.

Режиссёрами фильма выступили авторы драмы "Прогулка по Миссисипи" — Анна Боден и Райан Флек. Российская премьера состоится 7 марта 2019 года.

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Сергей Сурепин
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