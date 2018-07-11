Игра по мотивам "Парка юрского периода" заняла второе место в топе продаж
Скриншот видео: youtube.com/MovieAccessTrailers
Jurassic World Evolution дебютировала со второго места в британском чарте продаж видеоигр.
Игра Jurassic World Evolution вышла 3 июля на физических носителях. Релиз состоялся через три недели после появления игры в цифровом виде. Проект занял второе место в британском чарте розничных продаж.
Лидерство удержал сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Что же касается другого крупного релиза прошлой недели (Red Faction: Guerrilla), то он занял только 20-ю позицию чарта продаж.
Третье место по продажам занял футбольный симулятор FIFA 18. Далее идут The Crew 2 и Mario Tennis Aces.