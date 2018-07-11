Игра по мотивам "Парка юрского периода" заняла второе место в топе продаж

Jurassic World Evolution дебютировала со второго места в британском чарте продаж видеоигр.

Игра Jurassic World Evolution вышла 3 июля на физических носителях. Релиз состоялся через три недели после появления игры в цифровом виде. Проект занял второе место в британском чарте розничных продаж.