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Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 07:50

Игра по мотивам "Парка юрского периода" заняла второе место в топе продаж

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/MovieAccessTrailers

Скриншот видео: youtube.com/MovieAccessTrailers

Jurassic World Evolution дебютировала со второго места в британском чарте продаж видеоигр.

Игра Jurassic World Evolution вышла 3 июля на физических носителях. Релиз состоялся через три недели после появления игры в цифровом виде. Проект занял второе место в британском чарте розничных продаж.

Лидерство удержал сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Что же касается другого крупного релиза прошлой недели (Red Faction: Guerrilla), то он занял только 20-ю позицию чарта продаж.

Третье место по продажам занял футбольный симулятор FIFA 18. Далее идут The Crew 2 и Mario Tennis Aces.

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Сергей Сурепин
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