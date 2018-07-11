Создатель GTA не верит в подписочные сервисы для игр
Скриншот видео:youtube.com/Business Insider
Штраус Зельник считает, что геймеры скорее будут отдавать предпочтение нескольким играм в месяц.
Директор издательства Take-Two Штраус Зельник выразил мнение, что сейчас у геймеров другие запросы, которые не стыкуются с подписочной моделью. Эти сервисы сейчас активно продвигают Microsoft и EA.
Зельник считает, что геймеры фокусируют своё внимание на нескольких крупных играх в месяц и им не нужно большое количество игр. В то же время он подчеркнул, что последнее слово всё же за потребителем.
Напомним, глава Take-Two не первый, кто выражает скептицизм в отношении продвижения игр по модели подписки. Вице-президент Ubisoft по цифровой дистрибуции Крис Эрли назвал её препятствием на пути прогресса игровой индустрии.