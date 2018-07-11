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Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 08:11

Создатель GTA не верит в подписочные сервисы для игр

Скриншот видео:youtube.com/Business Insider

Скриншот видео:youtube.com/Business Insider

Штраус Зельник считает, что геймеры скорее будут отдавать предпочтение нескольким играм в месяц.

Директор издательства Take-Two Штраус Зельник выразил мнение, что сейчас у геймеров другие запросы, которые не стыкуются с подписочной моделью. Эти сервисы сейчас активно продвигают Microsoft и EA.

Зельник считает, что геймеры фокусируют своё внимание на нескольких крупных играх в месяц и им не нужно большое количество игр. В то же время он подчеркнул, что последнее слово всё же за потребителем.

Напомним, глава Take-Two не первый, кто выражает скептицизм в отношении продвижения игр по модели подписки. Вице-президент Ubisoft по цифровой дистрибуции Крис Эрли назвал её препятствием на пути прогресса игровой индустрии.

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Сергей Сурепин
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