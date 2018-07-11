Создатель GTA не верит в подписочные сервисы для игр

Штраус Зельник считает, что геймеры скорее будут отдавать предпочтение нескольким играм в месяц.

Директор издательства Take-Two Штраус Зельник выразил мнение, что сейчас у геймеров другие запросы, которые не стыкуются с подписочной моделью. Эти сервисы сейчас активно продвигают Microsoft и EA.

Зельник считает, что геймеры фокусируют своё внимание на нескольких крупных играх в месяц и им не нужно большое количество игр. В то же время он подчеркнул, что последнее слово всё же за потребителем.