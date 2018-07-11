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Опубликовано 11 июля 2018, 08:31

Создатели Fortnite подогревают интерес к началу пятого сезона

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Fortnite &rlm;&nbsp;

Фото: © twitter.com/Fortnite ‏ 

До начала нового игрового события популярной королевской битвы остаётся только три дня.

Компания Epic Games начала отсчёт до начала пятого сезона Fortnite. Разработчики опубликовали в "Твиттере" тизер-изображение с маской, напоминающей кошачью морду.

Поверх маски изображён "разлом" наподобие тех, что игроки начали находить на карте игры после ивента с запуском ракеты. Его разработчики проводили 1 июля.

Геймеры предполагают, что пятый сезон будет посвящён путешествиям во времени, так как до этого в файлах были обнаружены образы персонажей и предметов из разных временных периодов. Разработчики пока не комментируют догадки.

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Сергей Сурепин
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