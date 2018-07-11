Создатели Fortnite подогревают интерес к началу пятого сезона
Фото: © twitter.com/Fortnite
До начала нового игрового события популярной королевской битвы остаётся только три дня.
Компания Epic Games начала отсчёт до начала пятого сезона Fortnite. Разработчики опубликовали в "Твиттере" тизер-изображение с маской, напоминающей кошачью морду.
3 days until Season 5... pic.twitter.com/5xEDOBri1F— Fortnite (@FortniteGame) July 9, 2018
Поверх маски изображён "разлом" наподобие тех, что игроки начали находить на карте игры после ивента с запуском ракеты. Его разработчики проводили 1 июля.
Геймеры предполагают, что пятый сезон будет посвящён путешествиям во времени, так как до этого в файлах были обнаружены образы персонажей и предметов из разных временных периодов. Разработчики пока не комментируют догадки.