Школьникам запретили танец из популярной игры Fortnite

В одной из начальных школ города Илфракомба (Англия) запретили танец из популярной игры Fortnite, сообщает Daily Mail. Пожалуй, это первый случай, когда популярность королевской битвы сыграла с ней злую шутку.

Администрация школы запретила танец floss dance в стенах своего учебного учреждения. Своё решение руководство школы основало на том, что танец пропагандирует видеоигровое насилие и к тому же пугает других школьников. Связано это с тем, что Fortnite — жуткая игра, в которой регулярно кто-то кого-то убивает. Родители детей этот запрет не одобрили, однако администрация своё решение не планирует отменять.