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Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 12:37

Школьникам запретили танец из популярной игры Fortnite

По мнению администрации учебного заведения, танец из популярной игры пропагандирует насилие и пугает школьников.

В одной из начальных школ города Илфракомба (Англия) запретили танец из популярной игры Fortnite, сообщает Daily Mail. Пожалуй, это первый случай, когда популярность королевской битвы сыграла с ней злую шутку.

Администрация школы запретила танец floss dance в стенах своего учебного учреждения. Своё решение руководство школы основало на том, что танец пропагандирует видеоигровое насилие и к тому же пугает других школьников. Связано это с тем, что Fortnite — жуткая игра, в которой регулярно кто-то кого-то убивает. Родители детей этот запрет не одобрили, однако администрация своё решение не планирует отменять.

Танец floss dance геймеры используют в Fortnite в качестве победной эмоции. Ранее танец получил популярность после прошлогоднего шоу Saturday Night Live на американском телеканале NBC, где выступила культовая поп-дива Кэти Перри.

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Сергей Сурепин
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