Сольный фильм о Джокере получил зелёный свет. Злодея сыграет Хоакин Феникс
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Съёмки будущей ленты начнутся в сентябре. Бюджет картины составляет 55 миллионов долларов.
Актёр Хоакин Феникс завершил переговоры с кинокомпанией Warner Bros., сообщает THR. Он согласился сыграть Джокера в сольной ленте об этом злодее.
Режиссёр фильма — Тодд Филипс ("Мальчишник в Вегасе"), он же стал одним из авторов сценария. Студия описывает проект как "исследование человека, которого полностью игнорирует общество; это не только мрачное раскрытие персонажа, но и обширная предостерегающая сказка".
Съёмки нового фильма запланированы на этот сентябрь. Бюджет — 55 миллионов долларов. Даты выхода у ленты нет.