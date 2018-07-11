Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 12:47

Сольный фильм о Джокере получил зелёный свет. Злодея сыграет Хоакин Феникс

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; flickr /&nbsp;Terry McCombs,&nbsp;Arthur Mola/Invision/AP

Коллаж © L!FE  Фото: © flickr / Terry McCombsArthur Mola/Invision/AP

Съёмки будущей ленты начнутся в сентябре. Бюджет картины составляет 55 миллионов долларов.

Актёр Хоакин Феникс завершил переговоры с кинокомпанией Warner Bros., сообщает THR. Он согласился сыграть Джокера в сольной ленте об этом злодее.

Режиссёр фильма — Тодд Филипс ("Мальчишник в Вегасе"), он же стал одним из авторов сценария. Студия описывает проект как "исследование человека, которого полностью игнорирует общество; это не только мрачное раскрытие персонажа, но и обширная предостерегающая сказка".

Съёмки нового фильма запланированы на этот сентябрь. Бюджет — 55 миллионов долларов. Даты выхода у ленты нет.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • бэтмен
  • dccomics
  • dc
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar