Сольный фильм о Джокере получил зелёный свет. Злодея сыграет Хоакин Феникс

Актёр Хоакин Феникс завершил переговоры с кинокомпанией Warner Bros., сообщает THR. Он согласился сыграть Джокера в сольной ленте об этом злодее.

Режиссёр фильма — Тодд Филипс ("Мальчишник в Вегасе"), он же стал одним из авторов сценария. Студия описывает проект как "исследование человека, которого полностью игнорирует общество; это не только мрачное раскрытие персонажа, но и обширная предостерегающая сказка".