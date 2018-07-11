Авторы "Ходячих мертвецов" запустили новый комикс про убийц из правительства

Комикс получил название DIE!DIE!DIE!. Его анонсировали за день до того, как он поступил в продажу.

Создатели сериала "Ходячие мертвецы" запустили новый комикс DIE!DIE!DIE!, сообщает THR. Проектом занимаются руководитель франшизы Скотт Гимпл и исполнительный продюсер Роберт Киркман, автор комикса-первоисточника и других серий вроде "Изгоя" и "Неуязвимого".

Действие DIE!DIE!DIE! развернётся вокруг правительственной организации, которая влияет на мир при помощи целенаправленных убийств. Авторы комикса обещают сюжет, "наполненный кровью, без каких-либо ограничений, полный экшена и непочтительности".