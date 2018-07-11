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Опубликовано 11 июля 2018, 16:33

Авторы "Ходячих мертвецов" запустили новый комикс про убийц из правительства

Фото &copy; CBR

Фото © CBR

Комикс получил название DIE!DIE!DIE!. Его анонсировали за день до того, как он поступил в продажу.

Создатели сериала "Ходячие мертвецы" запустили новый комикс DIE!DIE!DIE!, сообщает THR. Проектом занимаются руководитель франшизы Скотт Гимпл и исполнительный продюсер Роберт Киркман, автор комикса-первоисточника и других серий вроде "Изгоя" и "Неуязвимого".

Действие DIE!DIE!DIE! развернётся вокруг правительственной организации, которая влияет на мир при помощи целенаправленных убийств. Авторы комикса обещают сюжет, "наполненный кровью, без каких-либо ограничений, полный экшена и непочтительности".

Напомним, в этом году завершилась серия комиксов "Неуязвимый", которой занимался Киркман. 144-й выпуск вышел в феврале и завершил историю подростка Марка Грейсона — сына знаменитого супергероя-пришельца. Сейчас ведётся работа над мультсериалом по мотивам этого комикса.

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Сергей Сурепин
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