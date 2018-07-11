Не наша Даша. Бывший Клюкиной рассказал, о чём она врала в "Холостяке"

Сергей Наумов уверяет, что девушка не была честна не только в вопросе собственных отношений.

Бывший молодой человек победительницы шестого сезона шоу "Холостяк" Сергей Наумов заявил, что на сезон "Холостяка" к Илье Глинникову она шла, уже будучи в отношениях. Как сообщает Super.ru, молодой человек Даши был в курсе всего, но не противился, понимая, что любимая хочет славы.

— Конечно, мы были в отношениях. При мне эти звонки совершались из Москвы, когда позвали её в проект этот. Я изначально сказал: "Нет, никаких проектов. Я твой молодой человек, представляешь, мне каково будет?!" Она такая: "Я позвоню родителям, объясню, что это шоу", — вспоминает Сергей.

Тогда молодые люди придумали, как утверждает Наумов, легенду, что расстались, а после проекта внезапно сошлись — "ну, Даше нужна была поддержка". При этом, как утверждает Сергей, они созванивались весь проект.

Наумов утверждает, что Даша врала не только о наличии у неё отношений. Также кафе в Сочи, которое якобы принадлежит ей, на самом деле открыл Сергей со своими знакомыми.

Впрочем, сбежать с проекта, когда девушки боролись за сердце "главного интерна" Ильи Глинникова, Даша хотела, как говорит Сергей, едва ли не с первого дня. Так, она звонила ему (когда разрешали) и жаловалась, что все грызутся между собой и оскорбляют друг друга.

— Она два раза пыталась уйти, мне звонила и ревела не раз. Когда давали возможность, она мне звонила и говорила: "Всё, я ухожу". Я говорил: "Всё, на церемонии уходи". Два раза она пыталась уходить. Но её тянули: "До следующей церемонии", — уверяет молодой человек.

Когда, наконец, Даша ушла, отношения между молодыми людьми возобновились: пара буквально не могла отпустить друг друга.

— Первые полгода после проекта мы сцепились и не расцеплялись. Каждую ночь до двух-трёх ночи разговаривали. Вообще не могли друг без друга. Потом — как по щелчку, выходит первая серия, выходим на улицу и началось: "Даша, Даша, можно сфотографироваться с тобой?" У неё глаза загорелись вообще на другую историю — Москва её забрала. Она стала независимой от меня, увидела новые места, рестораны, знакомства и эмоции. Потихоньку всё сошло на нет, — рассказывает Сергей.

Молодые люди, по его словам, разошлись без слёз и истерик. А вот участие девушки в шестом сезоне проекта стало для Наумова сюрпризом. Так же как и то, что кафе якобы принадлежит Даше.

— На подобном проекте в любом случае надо говорить, что ты где-то работаешь. Она понимала, что, если скажет, что просто дома сидит, это не интересно никому. Она сказала, что с друзьями открыла кафе, естественно, это было моё кафе с Андреем (Андрей — брат Сергея. — Прим. ред.).