Госдума отклонила законопроект о равенстве полов, внесённый 15 лет назад

Документ был призван предотвратить дискриминацию женщин и давал им гарантии равных прав на госслужбе. Депутаты считают проблему по-прежнему актуальной, а вот сами предлагаемые механизмы — устаревшими.

Депутаты Госдумы отклонили проект федерального закона "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин", внесённый на рассмотрение парламента ещё в 2003 году.

В документе предлагалось законодательно закрепить гарантии равноправия в различных сферах, где присутствует дискриминация по половому признаку. В частности, авторы настаивали на обеспечении гарантии равных прав женщин и мужчин на госслужбе, в сфере избирательных прав, образования и науки. Тем не менее из-за изменений в законодательстве, произошедших за последние 15 лет, законопроект не получил поддержки парламентариев. Как отмечала зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, проект документа "был написан так давно", что если его принимать, то "придётся всё перелопачивать".

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, который был одним из авторов законопроекта, обратил внимание, что за прошедшие годы ситуация в области прав и свобод мужчин и женщин в России существенно изменилась.

— Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены, — приводит комментарий Володина ТАСС.

Он добавил, что тема отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальна и требует законодательного решения. В новом законе, который уже готовит профильный комитет Госдумы, Володин предлагает сконцентрироваться на защите трудовых и социальных прав россиянок.