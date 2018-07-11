Москалькова надеется, что Путин и Трамп обсудят судьбу Ярошенко

Российского лётчика обвинили в США в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят судьбу Константина Ярошенко, заключённого в тюрьме в США. В частности, омбудсмен выражает надежду на то, что лидеры двух стран рассмотрят вопрос о помиловании российского лётчика.

— Я была бы очень рада, если бы эта тема стала предметом встречи между двумя президентами, если это возможно, — заявила Москалькова РИА "Новости".

По словам омбудсмена, она также надеется на то, что президенты обсудят возможность передачи Ярошенко в Россию.