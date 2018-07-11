Режиссёр фильма "Логан" сравнил съёмки с написанием новой главы Библии
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Джеймс Сэнголд решил поделиться мнением о спорном фильме "Звёздные войны: Последние джедаи".
Режиссёр "Логана" Джеймс Мэнголд прокомментировал спор о восьмом эпизоде "Звёздных войн". По его мнению, свирепость нападок со стороны фанатов порой достигает библейских масштабов.
Я понимаю, что для многих, включая меня, "Звёздные войны" невероятно важны с духовной точки зрения, примерно как религиозный текст. Но нам нужно научиться справляться со своими разочарованиями как Йода, а не как Вейдер.
Джеймс Мэнголд
Вместе с этим постановщик заявил, что процесс работы над фильмом в крупной франшизе похож в эмоциональном плане на процесс написания новой главы Библии. Мэнголд имеет в виду, что авторов закидывают камнями и объявляют богохульниками.
Помимо всего прочего, Джеймс Мэнголд считает, что кино должно стать свободным. Режиссёр сравнил его с комиксами, так как Супермен 52-го года отличался от Супермена 78-го или 99-го.
Напомним, что между Райаном Джонсом и Кристофером МакКуорри начался спор. Режиссёр фильма "Миссия невыполнима: Последствия" считает, что критика может быть полезной. Автор "Последних джедаев" оказался не согласен с ним.