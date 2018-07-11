Режиссёр фильма "Логан" сравнил съёмки с написанием новой главы Библии

Джеймс Сэнголд решил поделиться мнением о спорном фильме "Звёздные войны: Последние джедаи".

Режиссёр "Логана" Джеймс Мэнголд прокомментировал спор о восьмом эпизоде "Звёздных войн". По его мнению, свирепость нападок со стороны фанатов порой достигает библейских масштабов.

Я понимаю, что для многих, включая меня, "Звёздные войны" невероятно важны с духовной точки зрения, примерно как религиозный текст. Но нам нужно научиться справляться со своими разочарованиями как Йода, а не как Вейдер. Джеймс Мэнголд

Вместе с этим постановщик заявил, что процесс работы над фильмом в крупной франшизе похож в эмоциональном плане на процесс написания новой главы Библии. Мэнголд имеет в виду, что авторов закидывают камнями и объявляют богохульниками.

Помимо всего прочего, Джеймс Мэнголд считает, что кино должно стать свободным. Режиссёр сравнил его с комиксами, так как Супермен 52-го года отличался от Супермена 78-го или 99-го.