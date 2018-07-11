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Опубликовано 11 июля 2018, 16:22

Сценарист "Футурамы" выпустит новый мультсериал для Netflix

Фото: &copy; Netflix

Фото: © Netflix

Проект получил название The Dragon Prince. Им будут заниматься создатели "Легенды об Аанге" и Uncharted.

Netflix анонсировал новый фэнтезийный мультипликационный сериал The Dragon Prince. Проектом занимаются сценарист Аарон Ехаз ("Аватар: Легенда об Ааанге", "Футурама") и бывший разработчик Naughty Dog Джастин Ричмонд.

Сюжет нового сериала будет посвящён двум принцам человеческого королевства, которые вынуждены объединить усилия с эльфом-убийцей. Вместе им предстоит отправиться в эпическое приключение, чтобы принести мир в родные земли.

Пока Netflix не раскрывает всех подробностей о новом мультсериале. Премьера состоится в августе.

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Сергей Сурепин
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