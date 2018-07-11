Сценарист "Футурамы" выпустит новый мультсериал для Netflix

Проект получил название The Dragon Prince. Им будут заниматься создатели "Легенды об Аанге" и Uncharted.

Netflix анонсировал новый фэнтезийный мультипликационный сериал The Dragon Prince. Проектом занимаются сценарист Аарон Ехаз ("Аватар: Легенда об Ааанге", "Футурама") и бывший разработчик Naughty Dog Джастин Ричмонд.

Сюжет нового сериала будет посвящён двум принцам человеческого королевства, которые вынуждены объединить усилия с эльфом-убийцей. Вместе им предстоит отправиться в эпическое приключение, чтобы принести мир в родные земли.