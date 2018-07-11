Как в кино. Нейросеть Nvidia научилась улучшать испорченные фото

Система была обучена на тысячах фотографиях, имеющих изъяны. В итоге нейросеть научилась быстро и качественно восстанавливать снимки. Например, искусственный интеллект способен удалить с фотографии любые водяные знаки, даже расположенные в большом количестве на всём пространстве снимка.

Также нейросеть научилась приближать отдельные объекты на фотографиях и очищать их от шума при минимальной потере качества. Шум может появиться на снимках из-за фотографирования в условиях низкой освещённости и в результате приближения (зума). Nvidia заявила, что иногда нейросети удавалось так отретушировать испорченный снимок, что он получался лучше, чем оригинал.