Как в кино. Нейросеть Nvidia научилась улучшать испорченные фото
Искусственный интеллект научился, как заправский фотограф, чистить и улучшать неудачные снимки.
Компания Nvidia совместно с Университетом Аалто (Финляндия) и Массачусетским технологическим институтом представила нейросеть, которая может быстро обрабатывать испорченные или засвеченные фотографии, передаёт CNet.
Система была обучена на тысячах фотографиях, имеющих изъяны. В итоге нейросеть научилась быстро и качественно восстанавливать снимки. Например, искусственный интеллект способен удалить с фотографии любые водяные знаки, даже расположенные в большом количестве на всём пространстве снимка.
Также нейросеть научилась приближать отдельные объекты на фотографиях и очищать их от шума при минимальной потере качества. Шум может появиться на снимках из-за фотографирования в условиях низкой освещённости и в результате приближения (зума). Nvidia заявила, что иногда нейросети удавалось так отретушировать испорченный снимок, что он получался лучше, чем оригинал.