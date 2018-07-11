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Опубликовано 11 июля 2018, 17:28

В Сети опубликовали видео с прослушивания сериала "Ведьмак" для Netflix

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Все показанные сцены — просто примеры, которые не входят в основной сценарий будущего шоу.

В Сети опубликовали четыре видео с кастинга сериала "Ведьмак" для Netflix. Они содержат две пробные сцены у одной актрисы и те же сцены у другой.

В первой сцене Йеннифер помогает Геральту надеть жакет, всячески подтрунивая над его шрамами. Из разговора становится известно, что герои не хотят идти на торжественный бал.

Во второй сцене Йеннифер общается с королём. Он упрашивает чародейку что-то сделать, но та отвергает его. В итоге она произносит заклинание и обращается с речью к королю, высказывая своё пренебрежительное отношение к его слабости, мерзости и тупости.

Напомним, премьера сериала "Ведьмак" от Netflix запланирована на 2020 год. Первый сезон будет насчитывать восемь эпизодов.

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Сергей Сурепин
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