В Сети опубликовали видео с прослушивания сериала "Ведьмак" для Netflix

Все показанные сцены — просто примеры, которые не входят в основной сценарий будущего шоу.

В Сети опубликовали четыре видео с кастинга сериала "Ведьмак" для Netflix. Они содержат две пробные сцены у одной актрисы и те же сцены у другой.

В первой сцене Йеннифер помогает Геральту надеть жакет, всячески подтрунивая над его шрамами. Из разговора становится известно, что герои не хотят идти на торжественный бал.

Во второй сцене Йеннифер общается с королём. Он упрашивает чародейку что-то сделать, но та отвергает его. В итоге она произносит заклинание и обращается с речью к королю, высказывая своё пренебрежительное отношение к его слабости, мерзости и тупости.