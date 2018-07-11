Цифровые версии новых "Мстителей" получат два часа дополнительных материалов

Новые материалы будут включать в себя в том числе и подробные разборы самых сложных сцен фильма.

14 августа в продажу поступит домашнее издание фильма "Мстители: Война бесконечности" на Blu-ray-носителях (в различных видеосервисах найти ленту можно будет уже 31 июля). Авторы ленты сообщили, что во всех версиях, помимо самого фильма, покупатели также получат огромное количество дополнительного контента.

Зрители также смогут увидеть не только расширенные версии некоторых сцен, но и полностью удалённые из фильма на стадии монтажа части. Также стало известно, что, помимо стандартной для таких изданий аудиодорожки с комментариями режиссёров Энтони и Джо Руссо, а также сценаристов, в цифровой версии ленты можно будет послушать своеобразную дискуссию с участием всех постановщиков предыдущих картин киновселенной Marvel на тему их роли в её создании.