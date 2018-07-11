Блогер, задавший вопрос Путину, может стать новым участником "Холостяка"

Гусейн Гасанов является другом Егора Крида. На днях стало известно, что блогер расстался с девушкой.

Гусейн Гасанов в свои 24 года прославился вайнами в "Инстаграме", а также своим пранк-шоу "Подстава" на YouTube. Недавно блогер задал вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной прямой линии. По информации Super.ru, молодой человек также может принять участие в новом сезоне нашумевшего шоу "Холостяк".

Публикация от ГУСЕЙН ГАСАНОВ (@gusein.gasanov) 24 Апр 2018 в 12:51 PDT

— Я бы безумно хотел, чтобы у меня появился кто-то, но так получилось, что пару дней назад я расстался с девушкой, но мы расстались на нормальной ноте. Первый раз мы расстались, было грустно, мы потом сошлись. Попробовали ещё раз, но обоюдно пришли к выводу, что не то это, — рассказал Гасанов.

Публикация от ГУСЕЙН ГАСАНОВ (@gusein.gasanov) 1 Фев 2018 в 7:03 PST

По словам молодого человека, поклонники не раз предлагали ему сходить на шоу "Холостяк".

— Я думаю, что это возможно, почему нет… А может, мы уже договорились, а может… Всякое возможно. Скоро всё будет известно, — прокомментировал он.