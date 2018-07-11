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Регион
Опубликовано 11 июля 2018, 19:32

СМИ сообщили о возможном смягчении пенсионной реформы для женщин

Фото: &copy; РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Соответствующие поправки могут быть внесены в законопроект о повышении пенсионного возраста ко второму чтению.

При рассмотрении поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста порог выхода на пенсию женщин может быть понижен, пишет "Интерфакс".

— Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет, — сказал собеседник, подчеркнув, что "окончательного решения ещё нет".

Кроме того, с большой вероятностью может быть установлен срок выхода на пенсию на два года раньше для россиян с большим страховым стажем.

Стоит отметить, что при этом в первом чтении законопроекта все эти поправки рассматриваться не будут, их могут внести только в преддверии второго.

Ранее сообщалось, что кабмин намерен повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсий и сбалансирует рынок труда.

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Евгений Грин
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