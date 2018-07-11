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Опубликовано 11 июля 2018, 15:51

Hearthstone выпустит масштабное обновление в августе

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Главной темой нового внутриигрового мероприятия станут наука и механизмы. Презентация обновления пройдёт 7 августа, тогда же аддон станет доступен пользователям.

Компания Blizzard объявила о выходе очередного дополнения к коллекционной карточной игре Hearthstone. В игре появится 135 карт, несколько новых механик, а также новый одиночный режим.

Дополнение получило название "Проект Бумного дня". Одно из главных нововведений — свойство "Магнетизм". Карты с этим словом можно будет разыгрывать и в одиночку, однако они могут и "объединяться" с другими механизмами.

По словам разработчиков, в наборе "Бумного дня" появятся заклинания-проекты, дающие бонусы обоим игрокам, девять легендарных заклинаний и девять легендарных существ — по одному для каждого класса. Подробности о новых картах разработчики расскажут 23 июля на Twitch-трансляции.

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Сергей Сурепин
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