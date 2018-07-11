Hearthstone выпустит масштабное обновление в августе

Главной темой нового внутриигрового мероприятия станут наука и механизмы. Презентация обновления пройдёт 7 августа, тогда же аддон станет доступен пользователям.

Компания Blizzard объявила о выходе очередного дополнения к коллекционной карточной игре Hearthstone. В игре появится 135 карт, несколько новых механик, а также новый одиночный режим.

Дополнение получило название "Проект Бумного дня". Одно из главных нововведений — свойство "Магнетизм". Карты с этим словом можно будет разыгрывать и в одиночку, однако они могут и "объединяться" с другими механизмами.