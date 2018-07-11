Госдума приняла закон об обязательной маркировке табачных изделий

Как предполагается, данная мера позволит отслеживать оборот такого рода товара от производителя до конечного потребителя.

Госдума РФ приняла закон, согласно которому с 1 марта 2019 года вводится обязательная дополнительная маркировка табачных изделий. Согласно документу, каждая пачка подлежат маркировке.

Как предполагается, это даст возможность отслеживать оборот такого рода товара от производителя до потребителя. Также это поможет в вопросах контроля легальности происхождения товара.