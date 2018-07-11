В Госдуме пригрозили Киеву "закрутить гайки" в Керченском проливе

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия в ответ на угрозы Украины ввести санкции против российских портов в Чёрном море может "закрутить гайки" в Керченском проливе.

— Крымские порты последние четыре года не выходят из санкционного пике, и жалобные угрозы Киева с оглядкой на США никак не повлияют на сегодняшнее положение дел. Нет смысла отвечать на то, что не мешает нам жить. Впрочем, если Украина ожидает ответных мер, то наша страна способна закрутить гайки в Керченском проливе, а заодно и закрыть воздушное пространство в нашей экономической зоне в Азово-Черноморском регионе, — приводит слова Бальбека РИА "Новости".