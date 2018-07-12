ЛДПР намерена добиваться изменения пенсионного законодательства

ЛДПР намерена добиваться смягчения положений законопроекта об изменении пенсионной системы, если Госдума примет в первом чтении предложенную правительством редакцию документа. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Фракция ЛДПР категорически против любого повышения пенсионного возраста. Законопроект в первом чтении мы не поддержим. Мы будем до конца биться за сохранение действующей возрастной планки выхода на пенсию, — сказал заместитель руководителя фракции, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он добавил, что, если инициатива кабинета министров будет принята Госдумой в первом чтении, либерал-демократы будут настаивать на её изменении, чтобы максимально сохранить действующий возрастной порог.