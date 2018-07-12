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Опубликовано 12 июля 2018, 04:17

ЛДПР намерена добиваться изменения пенсионного законодательства

ЛДПР намерена добиваться смягчения положений законопроекта об изменении пенсионной системы, если Госдума примет в первом чтении предложенную правительством редакцию документа. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Фракция ЛДПР категорически против любого повышения пенсионного возраста. Законопроект в первом чтении мы не поддержим. Мы будем до конца биться за сохранение действующей возрастной планки выхода на пенсию, — сказал заместитель руководителя фракции, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он добавил, что, если инициатива кабинета министров будет принята Госдумой в первом чтении, либерал-демократы будут настаивать на её изменении, чтобы максимально сохранить действующий возрастной порог.

— За любые небольшие изменения будем биться до конца. Считаем, что предложения правительства по увеличению возраста выхода на пенсию для женщин на восемь лет выглядят очень странно, — пояснил Нилов ТАСС.

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Артём Андреев
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