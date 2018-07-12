СМИ: Трампа могли "завербовать" в СССР

По данным журнала, за год до визита в Россию будущий американский лидер встречался с советским послом Юрием Дубининым в Нью-Йорке.

Президента США Дональда Трампа могли "завербовать" ещё в 1987 году, когда он приезжал в Москву. Об этом пишет журнал New York Magazine.

По информации издания, Трамп начал свою политическую карьеру как раз во время визита в Москву, в ходе которого обсуждалось возможное строительство гостиницы. Сообщается, что гостиница так и не была построена, а будущий президент США "вернулся из СССР с политическими амбициями".