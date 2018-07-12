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Опубликовано 12 июля 2018, 03:20

СМИ: Трампа могли "завербовать" в СССР

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

По данным журнала, за год до визита в Россию будущий американский лидер встречался с советским послом Юрием Дубининым в Нью-Йорке.

Президента США Дональда Трампа могли "завербовать" ещё в 1987 году, когда он приезжал в Москву. Об этом пишет журнал New York Magazine.

По информации издания, Трамп начал свою политическую карьеру как раз во время визита в Москву, в ходе которого обсуждалось возможное строительство гостиницы. Сообщается, что гостиница так и не была построена, а будущий президент США "вернулся из СССР с политическими амбициями".

Также журнал отмечает, что Кремль имеет компромат на Трампа после его визитов в российскую столицу в 1987 и 2013 годах. По версии издания, отказ президента публиковать свою налоговую декларацию связан с тем, что он мог "различными способами получать российские деньги".

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Артём Андреев
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