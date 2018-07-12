СМИ сообщили о показе фильма "Лето" Серебренникова в Госдуме

В Госдуме в рамках "Парламентского киноклуба" показали фильм режиссёра Кирилла Серебренникова "Лето". Как сообщает "Интерфакс", лента была продемонстрирована в среду вечером.

Отмечается, что киноклуб в нижней палате парламента был создан благодаря Станиславу Говорухину, который занимал пост главы думского Комитета по культуре. Добавим, что в киноклубе показывают российские киноновинки, которые представляют наибольший интерес.