СМИ сообщили о показе фильма "Лето" Серебренникова в Госдуме
Фото: © kinopoisk.ru/leto-2018
В Госдуме в рамках "Парламентского киноклуба" показали фильм режиссёра Кирилла Серебренникова "Лето". Как сообщает "Интерфакс", лента была продемонстрирована в среду вечером.
Отмечается, что киноклуб в нижней палате парламента был создан благодаря Станиславу Говорухину, который занимал пост главы думского Комитета по культуре. Добавим, что в киноклубе показывают российские киноновинки, которые представляют наибольший интерес.
Ранее "Лето" показали в рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля. Сам режиссёр находится под домашним арестом, его с коллегами обвиняют в мошенничестве и хищении 133 миллионов рублей бюджетных средств.