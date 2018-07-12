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Регион
Опубликовано 12 июля 2018, 10:05

СМИ сообщили о показе фильма "Лето" Серебренникова в Госдуме

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru/leto-2018

Фото: © kinopoisk.ru/leto-2018

В Госдуме в рамках "Парламентского киноклуба" показали фильм режиссёра Кирилла Серебренникова "Лето". Как сообщает "Интерфакс", лента была продемонстрирована в среду вечером.

Отмечается, что киноклуб в нижней палате парламента был создан благодаря Станиславу Говорухину, который занимал пост главы думского Комитета по культуре. Добавим, что в киноклубе показывают российские киноновинки, которые представляют наибольший интерес.

Ранее "Лето" показали в рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля. Сам режиссёр находится под домашним арестом, его с коллегами обвиняют в мошенничестве и хищении 133 миллионов рублей бюджетных средств.

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Янковская Ольга
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