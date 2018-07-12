Netflix научился автоматически удалять просмотренные сериалы

Опция получила название Smart Downloads. Она также автоматически загружает свежие эпизоды сериалов.

Сервис потокового видео Netflix добавил новую опцию — Smart Downloads. Она автоматически загружает свежие эпизоды сериалов на смартфоны и планшеты под управлением Android.

Вместе с этим сервис научился автоматически удалять эпизоды, которые вы уже просмотрели. После обновления мобильного приложения опция будет включена по умолчанию.