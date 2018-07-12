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Опубликовано 12 июля 2018, 08:43

Netflix научился автоматически удалять просмотренные сериалы

Фото &copy; Flickr/Stock Catalog

Фото © Flickr/Stock Catalog

Опция получила название Smart Downloads. Она также автоматически загружает свежие эпизоды сериалов.

Сервис потокового видео Netflix добавил новую опцию — Smart Downloads. Она автоматически загружает свежие эпизоды сериалов на смартфоны и планшеты под управлением Android.

Вместе с этим сервис научился автоматически удалять эпизоды, которые вы уже просмотрели. После обновления мобильного приложения опция будет включена по умолчанию.

Владельцы iPad и iPhone получат доступ к новой опции до конца 2018 года.

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Сергей Сурепин
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