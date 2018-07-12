Началась работа над новым "Робокопом"

Фильм вернётся корнями к первой части. Проектом теперь занимается постановщик "Района № 9".

Студия MGM объявила о работе над новым "Робокопом". Сиквел под условным названием "Робокоп возвращается" продолжит историю, рассказанную в фантастическом боевике Пола Верховена, вышедшем в 1987 году.

Режиссёром продолжения выступит Нил Бломкамп. Ранее его номинировали на "Оскар" за ленту "Район № 9". Сценаристы — Эдвард Ноймайер, Майкл Майнер и Джастин Родс.