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Опубликовано 12 июля 2018, 08:53

Началась работа над новым "Робокопом"

Кадр фильма "Робокоп"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Робокоп"/ © Кинопоиск

Фильм вернётся корнями к первой части. Проектом теперь занимается постановщик "Района № 9".

Студия MGM объявила о работе над новым "Робокопом". Сиквел под условным названием "Робокоп возвращается" продолжит историю, рассказанную в фантастическом боевике Пола Верховена, вышедшем в 1987 году.

Режиссёром продолжения выступит Нил Бломкамп. Ранее его номинировали на "Оскар" за ленту "Район № 9". Сценаристы — Эдвард Ноймайер, Майкл Майнер и Джастин Родс.

Дата выхода нового фильма пока не оглашается. Это же касается актёрского состава. Новая лента будет игнорировать события, происходившие в фильмах "Робокоп-2", "Робокоп-3" и перезапуске 2014 года.

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Сергей Сурепин
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