Футболисты Хорватии помогают зарабатывать Сбербанку

Сбербанк в Загребе отмечает 30% рост спроса на кредиты из-за успехов футбольной команды Хорватии. Хорваты берут больше краткосрочных кредитов для того, чтобы посмотреть игру национальной команды вживую.

В последние дни Сбербанк в Загребе (Sberbank Croatia) отмечает значительный, почти 30-процентный, рост выдачи краткосрочных кредитов, отмечает спортивный журналист Гюнтер Павлович из издания Kurier.at. Некоторые хорваты залезают в долги только для того, чтобы иметь возможность увидеть игру команды вживую.

По его словам, успехи национальной команды отвлекают людей от многих проблем, с которыми сталкивается сегодня Хорватия. Экономические показатели вызывают тревогу, политический истеблишмент разобщен, молодёжная безработица высока — именно по этой причине молодёжь активно уезжает из страны.

В Сбербанке Хорватии Лайфу подтвердили рост спроса на кредиты наличными, в том числе в связи с необходимостью поездок в Россию.

— Мы фиксируем 30-процентный рост запросов на кредиты наличными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты не поясняют напрямую, зачем им кредиты, но некоторые всё ж говорят, что берут деньги для поездки в Россию. У нас подготовлены хорошие предложения на весну 2018 года — для чемпионата мира или для чего-нибудь ещё кредит по фиксированной ставке от 5% на пять лет, — прокомментировала Лайфу директор по маркетингу и CRM Сбербанка в Хорватии Тиана Мамич.