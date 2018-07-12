Футболисты Хорватии помогают зарабатывать Сбербанку
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Сбербанк в Загребе отмечает 30% рост спроса на кредиты из-за успехов футбольной команды Хорватии. Хорваты берут больше краткосрочных кредитов для того, чтобы посмотреть игру национальной команды вживую.
В последние дни Сбербанк в Загребе (Sberbank Croatia) отмечает значительный, почти 30-процентный, рост выдачи краткосрочных кредитов, отмечает спортивный журналист Гюнтер Павлович из издания Kurier.at. Некоторые хорваты залезают в долги только для того, чтобы иметь возможность увидеть игру команды вживую.
По его словам, успехи национальной команды отвлекают людей от многих проблем, с которыми сталкивается сегодня Хорватия. Экономические показатели вызывают тревогу, политический истеблишмент разобщен, молодёжная безработица высока — именно по этой причине молодёжь активно уезжает из страны.
В Сбербанке Хорватии Лайфу подтвердили рост спроса на кредиты наличными, в том числе в связи с необходимостью поездок в Россию.
— Мы фиксируем 30-процентный рост запросов на кредиты наличными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты не поясняют напрямую, зачем им кредиты, но некоторые всё ж говорят, что берут деньги для поездки в Россию. У нас подготовлены хорошие предложения на весну 2018 года — для чемпионата мира или для чего-нибудь ещё кредит по фиксированной ставке от 5% на пять лет, — прокомментировала Лайфу директор по маркетингу и CRM Сбербанка в Хорватии Тиана Мамич.
В среду в Хорватии были отменены вечерние представления в театрах, очень рано закрылись супермаркеты в связи с тем, что национальная команда страны играла в полуфинале чемпионата мира с Англией. Хорваты победили со счетом 2:1 и сыграют в финале с командой Франции.