"Маленькая, но героическая нация". Хорватские СМИ — о выходе сборной в финал ЧМ

Хорватия сейчас переживает одни из лучших дней в своей истории: национальная футбольная сборная впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Лайф изучил, как страна восприняла этот успех.

Два самых популярных слова в хорватских СМИ — это "парни" и "герои". Хорватов в своей стране проживает всего 4,5 миллиона, так что первое слово символизирует то, что все здесь свои. Второе — что мы, как сказал тренер Златко Далич после матча, "маленький, но гордый народ". Манджукича вообще на родине теперь не называют иначе как героем. В прямом смысле: вместо имени Марио пишут "герой Манджукич". "Когда думаешь, что его нет, он появляется и отправляет всю нацию в транс", — пишет Jutarnji List.

Фото: hrt.hr

Лука Модрич в Хорватии выполняет роль, похожую на роль Зидана во Франции в 2006 году, и любое его высказывание становится посланием нации. Теперь хорватские СМИ вдоволь поиздевались над англичанами — после того, как Капитан (именно с большой буквы) поговорил с журналистами с Туманного Альбиона после матча. "Модрич два раза унизил англичан — сначала на поле, а потом перед камерами", — пишут Sportske Novosti. — Английские журналисты перед матчем писали о том, что мы устали, что мы "живые мертвецы". Вы должны вести себя скромнее. Потому что в полуфинале чемпионата мира невозможно быть уставшим. И мы показали, возможно, лучшую игру на этом турнире, не считая матча с Аргентиной.

А затем одной фразой Капитан, по словам журналистов, опустил страну на землю: "Не хотим останавливаться на этом. Франция — самая сильная команда, с которой играем на этом чемпионате".

Тренер Златко Далич после победы вспомнил полуфинал чемпионата мира 1998 года Франция — Хорватия, в котором французы с трудом победили: — Помню тот матч, тогда сам был игроком, хоть и не сборной. Ездил во Францию как болельщик. Праздновали наш первый гол, вернулись с перерыва, когда счёт был уже 1:1. В итоге проиграли... Теперь бог дал нам шанс им отомстить. Мы невероятная нация. Нашей сборной негде играть, но мы в финале чемпионата мира вопреки всему скепсису. Сейчас у игроков больше уверенности в себе, чем во мне.

Не стали игнорировать хорватские медиа и освистывание стадионом Домагоя Виды, что было названо "очевидным последствием известного видео". При этом "русские не болели ни за Англию, ни против хорватов", считают журналисты. Сайт 100posto.hr предложил болельщикам выбрать главного творца успеха и самого любимого игрока сборной. Победил, разумеется, вариант "зачем вы меня заставляете выбирать, а их всех обожаю".

Фото: 100posto.hr

Sportske Novosti вспомнили историю лучшего игрока матча Ивана Перишича, который в 17-летнем возрасте был продан во французский клуб "Сошо" из-за долгов фирмы своего отца. Сам игрок неоднократно говорил, что подробности этой истории останутся внутри семьи.

Пишут хорваты о праздновании своего второго гола. Футболисты делали это за рекламными щитами и едва не задавили фотографа Agence France Presse.

Фото: © AP Photo/Frank Augstein

И у того получились невероятные фотографии.

#CM2018 Incroyables images du photographe #AFP @YuriYurisky enseveli sous les joueurs croates en pleine célébration du but de la victoire inscrit par Mario Mandzukic ! #CROENG pic.twitter.com/eulbxqrJye — Grégoire Lemarchand (@greglemarchand) 12 июля 2018 г.

На утреннее заседание Правительства Хорватии все министры пришли в футболках сборной. "Такого заседания не увидите больше никогда", — пишет Jutarnji List. Неужели не верит в победу своей сборной в финале?

Фото: jutarnji.hr