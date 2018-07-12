Создатели "Симпсонов" снимут мультфильм по популярной японской игре

Студия Pure Imagination займётся мультфильмом по мотивам популярной японской игры Monster Hunter. Об этом сообщила компания Capcom, которая издаёт игру.

В 2014 году студия работала над LEGO-эпизодом "Я как кирпич" для "Симпсонов". Мультфильм Monster Hunter: Legends of the Guild — трёхмерная анимационная лента, главным героем которой стал молодой парень, покинувший стены родного дома в попытке поймать древнего дракона и добиться признания в качестве охотника на монстров.