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Опубликовано 12 июля 2018, 12:55

Создатели "Симпсонов" снимут мультфильм по популярной японской игре

Фото &copy; Capcom

Фото © Capcom

Новая мультипликационная работа получила название Monster Hunter: Legends of the Guild.

Студия Pure Imagination займётся мультфильмом по мотивам популярной японской игры Monster Hunter. Об этом сообщила компания Capcom, которая издаёт игру.

В 2014 году студия работала над LEGO-эпизодом "Я как кирпич" для "Симпсонов". Мультфильм Monster Hunter: Legends of the Guild — трёхмерная анимационная лента, главным героем которой стал молодой парень, покинувший стены родного дома в попытке поймать древнего дракона и добиться признания в качестве охотника на монстров.

Сценарий напишет Джошуа Файн, наиболее известный по работе над мультсериалом "Совершенный Человек-паук" (2012–2017). Производство Legends of the Guild закончится зимой, а мировая премьера состоится в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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