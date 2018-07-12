Госдума РФ освободила экспортёров под санкциями от штрафов за невозврат валюты

Госдума приняла закон, согласно которому не будут накладывать штраф на российских экспортёров, попавших под санкции, за невозврат валютной выручки в РФ.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее объяснил, что данное нововведение коснётся тех компаний, которые попали под санкции и у которых заморожены счета. При этом, по его словам, от ответственности освободят не всех, а тех, кто включён в перечень, утверждаемый Федеральной налоговой службой по согласованию с Министерством финансов.

Согласно нововведению, экспортёра признают исполнившим обязательства по возврату выручки, если он застрахован в ЭКСАР на сумму не меньше, чем объём будущих поступлений по контракту. Как отмечает РИА "Новости", на данный момент экспортёры из России обязаны зачислять валюту, которая получена в оплату товаров, на свои счета в кредитных учреждениях в РФ.