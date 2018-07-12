Стало известно, кто появится в новом фильме Mortal Kombat

В Сети появилась информация с описанием и списком персонажей, которые появятся в следующей киноадаптации популярной видеоигры.

Главным героем фильма Mortal Kombat станет новый для вселенной персонаж — Коул Тёрнер. Он потерял супругу и еле склеивает осколки своей жизни, стараясь уберечь свою дочку Эмили — единственное, что у него осталось.

Из описания стало известно, что персонаж чрезвычайно целеустремлён и отказывается сдаваться даже перед лицом фантастической напасти. Также в фильме появится Кано — огромный суровый австралиец, служивший в специальных войсках — позже он стал наёмником.

Также ведущую роль второго плана займёт Соня Блейд. Это красивая и умная писательница, поверившая в предсказание "Смертельной битвы" и завербовавшая Коула. В фильме появятся Джин (Лорд Райден), Милина, Драмин, Кабал, Кун Лао и Лю Кан.