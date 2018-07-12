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Опубликовано 12 июля 2018, 16:30

Стало известно, кто появится в новом фильме Mortal Kombat

Фото: &copy;&nbsp;Mortal Kombat

Фото: © Mortal Kombat

В Сети появилась информация с описанием и списком персонажей, которые появятся в следующей киноадаптации популярной видеоигры.

Главным героем фильма Mortal Kombat станет новый для вселенной персонаж — Коул Тёрнер. Он потерял супругу и еле склеивает осколки своей жизни, стараясь уберечь свою дочку Эмили — единственное, что у него осталось.

Из описания стало известно, что персонаж чрезвычайно целеустремлён и отказывается сдаваться даже перед лицом фантастической напасти. Также в фильме появится Кано — огромный суровый австралиец, служивший в специальных войсках — позже он стал наёмником.

Также ведущую роль второго плана займёт Соня Блейд. Это красивая и умная писательница, поверившая в предсказание "Смертельной битвы" и завербовавшая Коула. В фильме появятся Джин (Лорд Райден), Милина, Драмин, Кабал, Кун Лао и Лю Кан.

У фильма пока нет даты выхода. Кресло продюсера экранизации занимает создатель "Пилы" и режиссёр грядущего "Аквамена" Джеймс Ван, за сценарий отвечает Грег Руссо, а постановщиком стал дебютант большого кино Саймон Маккуойд.

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Сергей Сурепин
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